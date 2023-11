Goûter-Conté de Noël 29 bis rue des Deux Ponts Châtelus-le-Marcheix, 13 décembre 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

Ho Ho Ho ! En attendant le Père Noël, la magie s’empare de la bibliothèque !

Lutins, rennes, oursons, sapins et Petit Papa Noël offrent leurs meilleurs contes…

Venez donc écouter ces belles histoires et laissez-vous bercer par le charme de Noël !

Pour l’occasion, les membres de l’Association vous proposent de savoureuses gourmandises de Noël, miam !.

29 bis rue des Deux Ponts Bibliothèque de Châtelus le Marcheix

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ho Ho Ho! As we wait for Santa Claus, the library is filled with magic!

Elves, reindeer, teddy bears, fir trees and Little Father Christmas offer their best tales…

Come and listen to these beautiful stories and let yourself be lulled by the charm of Christmas!

To mark the occasion, members of the Association will be serving tasty Christmas treats – yum!

¡Ho Ho Ho! Mientras esperamos a Papá Noel, ¡la biblioteca se llena de magia!

Duendes, renos, osos de peluche, abetos y Papá Noel nos ofrecen sus mejores cuentos…

Ven a escuchar estas maravillosas historias y déjate llevar por el encanto de la Navidad

Para celebrar la ocasión, los miembros de la Asociación servirán deliciosos dulces navideños

Ho Ho Ho! Während du auf den Weihnachtsmann wartest, hält der Zauber Einzug in die Bibliothek!

Wichtel, Rentiere, Teddybären, Tannenbäume und der kleine Weihnachtsmann bieten ihre besten Geschichten an…

Kommen Sie also und lauschen Sie diesen schönen Geschichten und lassen Sie sich vom weihnachtlichen Zauber einlullen!

Zu diesem Anlass bieten Ihnen die Mitglieder des Vereins leckere weihnachtliche Leckereien an, yummy!

