Goûter – Conté 29 bis rue des Deux Ponts Châtelus-le-Marcheix, 27 septembre 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

Oyez ! Oyez ! Votre bibliothécaire vous invite à venir écouter et regarder des contes illustrés en kamishibaïs, petit théâtre portatif japonais.

Nous profiterons ensuite d’un petit goûter, offert par l’Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix pour clôturer agréablement ce moment..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

29 bis rue des Deux Ponts Bibliothèque de Châtelus le Marcheix

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hear ye! Oyez! Your librarian invites you to come and listen to and watch tales illustrated in kamishibaïs, small Japanese portable theaters.

Afterwards, we’ll enjoy a light snack, provided by the Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix, to round off the evening.

¡Escuchad! ¡Oíd! Su bibliotecario le invita a venir a escuchar y ver cuentos ilustrados en kamishibais, pequeños teatros japoneses portátiles.

A continuación, disfrutaremos de un ligero refrigerio, ofrecido por la Asociación de Lectores de Châtelus-le-Marcheix, como colofón de la velada.

Hört, hört! Oyez! Ihre Bibliothekarin lädt Sie ein, Märchen zu hören und zu sehen, die mit Kamishibai, einem kleinen tragbaren japanischen Theater, illustriert sind.

Anschließend genießen wir einen kleinen Imbiss, der von der Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix angeboten wird, um diesen Moment angenehm abzuschließen.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse