Sophrologie en pleine nature 29 bis, 31 Rue de l’Église Rots, 16 juillet 2023, Rots.

Rots,Calvados

Offrez vous une parenthèse de l’été ! Avec une séance de sophrologie à la Ferme de Billy. Dans un cadre bucolique et apaisant découvrez les bienfaits de la sophrologie.

Objectif : ralentir, lâcher prise, partir, revenir…

(petit groupe de 8 pers. maxi, annulation en cas de pluie).

2023-07-16 10:30:00 fin : 2023-07-16 12:00:00. .

29 bis, 31 Rue de l’Église Au fond du parking de la Ferme de Billy

Rots 14980 Calvados Normandie



Treat yourself to a summer interlude! With a sophrology session at La Ferme de Billy. In a bucolic and soothing setting, discover the benefits of sophrology.

Objective: slow down, let go, leave, come back…

(small group of 8 people max., cancelled in case of rain)

Regálese un descanso estival Con una sesión de terapia de relajación en La Ferme de Billy. En un entorno bucólico y relajante, descubra los beneficios de la sofrología.

Objetivo: ralentizar, soltar, dejar, volver…

(grupo reducido de 8 personas máximo, anulado en caso de lluvia)

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Sommer! Mit einer Sophrologie-Sitzung in der Ferme de Billy. In einer bukolischen und beruhigenden Umgebung entdecken Sie die Vorteile der Sophrologie.

Ziel: Verlangsamen, loslassen, gehen, zurückkommen…

(kleine Gruppe von max. 8 Personen, Absage bei Regen)

Mise à jour le 2023-07-14 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité