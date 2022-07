Rencontre entre la génération Y et Baby-Boom 29 bd d’Aguillon Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Confrontation artistique génération Y génération Baby-boom. handicap moteur;handicap auditif mi;hi 29 bd d’Aguillon 29 bd d’Aguillon 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Voie piétonne. Parking à 200 m.

+33 607639311 http://www.galerieventurini.com http://www.etsy.com/shop/Artloviou Atelier galerie, peinture, graphisme, exposition, happening au sein d’une casemate propriété de la commune d’ Antibes, constituant une dépendance de son domaine public. La courtine représente la dernière grande étape des fortifications d’Antibes. Sa construction s’achève en 1774. Elle relie la porte Marine au bastion du Port et compte 21 casemates destinées à loger les troupes, Antibes étant ville de garnison. Appelée caserne Vial, une partie des casemates est affectée, en 1893, au corps de garde de la Porte Marine et aux magasins des douanes, d’où son autre appellation de caserne des Douanes. Elle échappe à la destruction au moment de l’arasement des remparts à la fin du 19ème siècle. En 1925, elle est cédée à la Ville par les domaines. En 1929, une nouvelle porte est ouverte à côté de la première Porte Marine pour faciliter la circulation. A la même époque, les casemates sont aménagées pour accueillir un certain nombre de services administratifs et sociaux dont des bains-douches. Leur transformation en galerie d’art intervient en 1996. Aujourd’hui, tout ce secteur d’entrée de la Vieille Ville fait l’objet d’une réhabilitation avec la réalisation de la nouvelle Esplanade Pré des Pêcheurs de l’autre côté du boulevard d’Aguillon. Dans ce contexte, la Commune souhaite saisir cette opportunité pour requalifier les casemates du boulevard d’Aguillon en Promenade des Arts, participant ainsi au développement des métiers d’art et de l ’artisanat d’art. Galerie 13, Lauriane Wyckaert et Jean Jacques Venturini. Depuis un an déjà Lauriane et Jean Jacques partagent leurs univers artistiques.

De cette association est née une dynamique qui sera à l’honneur tout au long de cette année 2022.

