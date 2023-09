Traiter certaines maladies du cerveau par l’électricité 29 avenue robert schuman le cube le plateau Aix-en-Provence, 16 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Conférence animée par Christelle BAUNEZ, Directrice de recherche au CNRS sur la chirurgie intracérébrale..

2023-10-16 14:30:00 fin : 2023-10-16 16:00:00. EUR.

Lecture by Christelle BAUNEZ, Director of Research at the CNRS, on intracerebral surgery.

Conferencia de Christelle BAUNEZ, Directora de Investigación del CNRS, sobre cirugía intracerebral.

Konferenz unter der Leitung von Christelle BAUNEZ, Forschungsdirektorin am CNRS zum Thema intrazerebrale Chirurgie.

