Le cinéma comme art de la mémoire, une illustration à travers le film Intervista de Fellini 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, lundi 26 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:30:00

fin : 2024-02-26 16:00:00

Cette conférence explique, par le film de Fellini, comment le cinéma peut servir la réalité au travers de la fiction et de l’imaginaire.

Par Véronique Van Geluwe, Professeure certifiée.



Avec le métafilm Intervista, Fellini raconte son métier de réalisateur et effectue une rétrospective nostalgique sur sa carrière et sur l’histoire de Cinecittà, dans un jeu de miroir et un va-et-vient incessant entre passé et présent, réel et fiction. Pour le cinéaste, la réalité doit être recréée par l’imaginaire et il raconte des histoires tout en réfléchissant sur le processus créatif.

29 avenue Robert Schuman Le cube – salle Le Plateau (RDC)

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



