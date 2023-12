Novabot 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 31 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-01-31

Ce projet est l’expérience de l’interaction entre un acteur et un texte de Valère Novarina, filmée par un dirigeable robotisé porté par un drone. Le public est ainsi invité à une expérience sensible et technologique….

Ce projet est l’expérience de l’interaction entre un acteur et un texte de Valère Novarina, filmée par un dirigeable robotisé porté par un drone. Le public est ainsi invité à une expérience sensible et technologique…

Le projet de thèse de Youssra Mansar, au carrefour de deux écoles doctorales, mené sous la direction de Julien Serres, maître de conférences en robotique bio-inspirée à l’Institut des Sciences du Mouvement, et de Louis Dieuzayde, maître de conférences en esthétique théâtrale au Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts, s’intitule :



Acteur et drone. Dialectique du corps en scène et de son image fragmentée.

La proposition scénique qui en découle, baptisée Novabot, est avant tout l’expérience d’une interaction entre un acteur énonçant un texte et plusieurs modes de filmage (caméra ne s’attachant qu’à des fragments du corps, dirigeable robotisé, drone quadrimoteurs).



Depuis le terrain d’exploration offerte par une recherche doctorale, Youssra Mansar tente de prendre au mot ces paroles de Novarina – et à revers : ou comment opérer une ouverture du dedans de l’acteur par le dehors de l’image que le théâtre offre de lui – et si le théâtre était cette opération à cœur ouvert exposé du corps?



La jeune chercheuse et metteuse en scène propose, à mi-parcours de ses recherches, un état de son travail et de ses hypothèses mises à l’épreuve de la scène. Pour cela, un dispositif tout à la fois spectaculaire et d’une élégance plastique élaborée à partir d’une captation en direct faite depuis une caméra et un drone veulent approcher au plus près de ce moment – et de ce lieu – d’élaboration du mot : et c’est le surgissement de l’acteur qui se donne à voir, au cours d’une singulière expérience où la technologie à force de se déployer disparaît pour laisser place à ce « mystère de l’évidence » du corps glorieux d’un acteur arraché à la chair de l’homme qui lui donne naissance.

EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence