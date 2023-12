L’Afghanistan : une tragédie sans fin ? 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 22 janvier 2024 14:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Stéphane Kronenberger, Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU. Parcouru durant des siècles par les commerçants et autres voyageurs de la route de la soie, l’Afghanistan a constitué au XIXe siècle, au temps du Grand Jeu, un État tampon.

2024-01-22 14:30:00 fin : 2024-01-22 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Stéphane Kronenberger, Historian, Researcher at the Telemme Laboratory, AMU. Traveled for centuries by traders and other travelers on the Silk Road, Afghanistan became a buffer state in the 19th century, at the time of the Great Game

Stéphane Kronenberger, Historiador, Investigador en el Laboratorio Telemme, AMU. Atravesado durante siglos por comerciantes y otros viajeros de la Ruta de la Seda, Afganistán se convirtió en un Estado tapón en el siglo XIX, en la época del Gran Juego

Stéphane Kronenberger, Historiker, Forscher am Laboratoire Telemme, AMU. Afghanistan, das jahrhundertelang von Händlern und anderen Reisenden auf der Seidenstraße durchquert wurde, bildete zur Zeit des Großen Spiels im 19

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence