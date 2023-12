Quand la révolution néolithique nous a rendus analogues aux fourmis : une autre explication de la crise environnementale actuelle. 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 15 janvier 2024 14:30, Aix-en-Provence
Conférence animée par Thierry Ripoll, Professeur Aix-Marseille Université Laboratoire de Psychologie Cognitive.

2024-01-15 14:30:00 fin : 2024-01-15 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Thierry Ripoll, Professor at Aix-Marseille University's Cognitive Psychology Laboratory. Presentado por Thierry Ripoll, profesor del Laboratorio de Psicología Cognitiva de la Universidad de Aix-Marsella. Konferenz unter der Leitung von Thierry Ripoll, Professor Aix-Marseille Université Laboratoire de Psychologie Cognitive.

