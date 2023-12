Intelligence artificielle et santé 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

Début : 2024-01-08 14:30:00

fin : 2024-01-08 16:00:00 Cette première conférence permettra de comprendre le fonctionnement de ces systèmes mais aussi ses limites (éthique)..

Christophe Dubois, Professeur des universités, Directeur du master ‘Biologie-Santé’ AMU



Plonger dans l’univers fascinant de l’intelligence artificielle, un domaine en plein essor qui révolutionne tous les secteurs. Dans le domaine médical, l’Intelligence artificielle se positionne au cœur de la médecine du futur, permettant des opérations assistées, un suivi des patients à distance, un diagnostic plus affiné etc… EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

