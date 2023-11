Le sens de la vie 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 18 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Par Thomas Arciszewski, Dr en psychologie sociale. Les religions répondent toutes à cette question d’une manière plus ou moins directe, mais l’angoisse existentielle est un problème de psychologie bien plus large..

2023-12-18 14:30:00 fin : 2023-12-18 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By Thomas Arciszewski, Dr. in social psychology. Religions all answer this question in a more or less direct way, but existential anguish is a much broader psychological problem.

Por Thomas Arciszewski, Dr. en Psicología Social. Todas las religiones responden a esta pregunta de forma más o menos directa, pero la angustia existencial es un problema psicológico mucho más amplio.

Von Thomas Arciszewski, Dr. der Sozialpsychologie. Die Religionen beantworten diese Frage alle auf mehr oder weniger direkte Weise, doch Existenzangst ist ein viel umfassenderes psychologisches Problem.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence