Que cachent les nanas de Niki de Saint Phalle ? 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Elisabeth Bayle. Derrière la joie de vivre qui se dégage de son œuvre et de ses représentations féminines dynamiques et bariolées se cache les secrets d’une révolte intérieure..

2023-12-14 14:30:00 fin : 2023-12-14 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Elisabeth Bayle. Behind the joie de vivre that emanates from his work and his dynamic, colorful depictions of women lie the secrets of an inner revolt.

Conferencia de Elisabeth Bayle. Detrás de la alegría de vivir que emana de su obra y de sus dinámicas y coloridas representaciones de mujeres se esconden los secretos de una revuelta interior.

Von Elisabeth Bayle moderierte Konferenz. Hinter der Lebensfreude, die sein Werk und seine dynamischen und bunten Frauendarstellungen ausstrahlen, verbergen sich die Geheimnisse einer inneren Revolte.

