L’Ouzbékistan : De la route de la soie à l’ouverture contemporaine 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Par Stéphane Kronenberger Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU

Niché au cœur de l’Asie centrale, l’Ouzbékistan s’est émancipé de l’URSS, en 1991, pour devenir un État indépendant, qui aspire à créer son propre mythe national..

2023-12-07 14:30:00 fin : 2023-12-07 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By Stéphane Kronenberger Historian, Researcher at the Telemme Laboratory, AMU

Nestled in the heart of Central Asia, Uzbekistan emancipated itself from the USSR in 1991 to become an independent state, aspiring to create its own national myth.

Por Stéphane Kronenberger Historiador, Investigador en el Laboratorio Telemme, AMU

Enclavado en el corazón de Asia Central, Uzbekistán se emancipó de la URSS en 1991 para convertirse en un Estado independiente, que aspiraba a crear su propio mito nacional.

Von Stéphane Kronenberger Historiker, Forscher am Telemme-Labor, AMU

Das im Herzen Zentralasiens gelegene Usbekistan hat sich 1991 von der UdSSR emanzipiert und ist nun ein unabhängiger Staat, der seinen eigenen nationalen Mythos schaffen will.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence