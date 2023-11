Vedettes(s) 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est l’hiver, le théâtre d’une ville de province s’apprête à recevoir une compagnie parisienne très en vue avec un spectacle queer haut en couleur. Cette création dénonce le caractère homophobe et totalitaire du pouvoir russe actuellement en place..

2023-12-06 14:30:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It?s winter, and the theater in a provincial town is preparing to welcome a high-profile Parisian company with a colorful queer show. The show denounces the homophobic and totalitarian nature of the current Russian government.

Es invierno y el teatro de una ciudad de provincias se prepara para recibir a una compañía parisina de alto nivel con un colorido espectáculo queer. El espectáculo denuncia el carácter homófobo y totalitario del actual gobierno ruso.

Es ist Winter und das Theater einer Provinzstadt bereitet sich darauf vor, eine sehr prominente Pariser Theatergruppe mit einem farbenfrohen Queer-Stück zu empfangen. Das Stück prangert den homophoben und totalitären Charakter der gegenwärtig herrschenden russischen Macht an.

