Picasso et les femmes 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 4 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Par Bruno Ely, Conservateur et Directeur du Musée Granet. Est-il possible d’évoquer la puissante figure de Pablo Picasso sans parler des nombreuses femmes ?.

2023-12-04 14:30:00 fin : 2023-12-04 16:00:00. EUR.

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By Bruno Ely, Curator and Director of the Musée Granet. Is it possible to evoke the powerful figure of Pablo Picasso without mentioning his many women?

Por Bruno Ely, conservador y director del museo Granet. ¿Es posible evocar la poderosa figura de Pablo Picasso sin mencionar a sus numerosas mujeres?

Von Bruno Ely, Kurator und Direktor des Musée Granet. Ist es möglich, die mächtige Figur Pablo Picassos zu erwähnen, ohne die vielen Frauen zu erwähnen?

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence