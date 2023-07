Ciné-club: Berlin- Symphonie einer Großstadt 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour partir à la découverte de Berlin avec ce film allemand, sorti en 1999, décrivant, sur un ton comique, la vie de jeunes habitants de la République démocratique allemande (RDA) pendant les années 1970..

2023-11-22 18:00:00 fin : 2023-11-22 19:45:00. .

29 avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover Berlin with this German film, released in 1999, depicting the lives of young people in the German Democratic Republic (GDR) during the 1970s.

Descubra Berlín con esta película alemana, estrenada en 1999, que aborda desde un punto de vista cómico la vida de los jóvenes que vivían en la República Democrática Alemana (RDA) en los años setenta.

Um Berlin mit diesem deutschen Film aus dem Jahr 1999 zu erkunden, der in komödiantischem Ton das Leben junger Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) während der 1970er Jahre beschreibt.

