Ecoforum « Les abeilles dans notre écosystème » 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Reine de nos écosystèmes, l’abeille a un rôle primordial sur notre environnement. Mais que serait un monde sans abeilles ?

Ateliers et conférence-débat viendront tenter de répondre à cette question !.

2023-11-18 16:30:00 fin : 2023-11-18 19:30:00. .

29 avenue Robert Schuman Le Cube – Université de Lettres d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Queen of our ecosystems, bees play a vital role in our environment. But what would a world without bees be like?

Workshops and a conference-debate will attempt to answer this question!

Como reinas de nuestros ecosistemas, las abejas desempeñan un papel vital en nuestro medio ambiente. Pero, ¿cómo sería un mundo sin abejas?

Talleres y una conferencia-debate intentarán responder a esta pregunta

Die Biene ist die Königin unserer Ökosysteme und spielt eine entscheidende Rolle für unsere Umwelt. Aber was wäre eine Welt ohne Bienen?

Workshops und Konferenzen werden versuchen, diese Frage zu beantworten!

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence