Ciné-club allemand: « Sonnenallee » 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 18 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une comédie sympa sur la vie en RDA. réalisée par Leander Haußmann en VOSTFR..

2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 19:45:00. .

29 avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An amusing comedy about life in the GDR. Directed by Leander Haußmann.

Una divertida comedia sobre la vida en la RDA, dirigida por Leander Haußmann.

Eine nette Komödie über das Leben in der DDR. Regie: Leander Haußmann in VOSTFR.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence