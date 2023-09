L’héritage (ce qu’il nous reste) 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Maquette de fin d’étude de Célia Pistono. Projet universitaire de sortie d’études sous la direction d’Anyssa Kapelusz, Université Aix-Marseille Master « Arts et scènes d’aujourd’hui »..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Final study model by Célia Pistono. Graduation project under the direction of Anyssa Kapelusz, Université Aix-Marseille Master « Arts et scènes d?aujourd?hui ».

Maqueta de fin de carrera de Célia Pistono. Proyecto de fin de carrera bajo la dirección de Anyssa Kapelusz, Université Aix-Marseille Master « Arts et scènes d’aujourd’hui ».

Modell für den Abschluss des Studiums von Célia Pistono. Universitäres Abschlussprojekt unter der Leitung von Anyssa Kapelusz, Universität Aix-Marseille Master « Arts et scènes d’aujourd’hui ».

