Psychologie du vieillissement : quelles sont les nouvelles découvertes ? 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 9 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Entre 20 ans et 60 ans, nous perdons 40% de nos capacités intellectuelles. Une conférence animée par Patrick LEMAIRE, Enseignant-chercheur. Professeur des Universités..

2023-10-09 14:30:00 fin : 2023-10-09 16:00:00. EUR.

29 avenue Robert Schuman Salle 201 Le cube

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between the ages of 20 and 60, we lose 40% of our intellectual capacity. A lecture by Patrick LEMAIRE, Lecturer and researcher. University Professor.

Entre los 20 y los 60 años perdemos el 40% de nuestra capacidad intelectual. Conferencia de Patrick LEMAIRE, conferenciante e investigador. Profesor universitario.

Zwischen 20 und 60 Jahren verlieren wir 40 % unserer geistigen Fähigkeiten. Eine Konferenz unter der Leitung von Patrick LEMAIRE, Enseignateur-chercheur. Universitätsprofessor.

