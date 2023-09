Suivre quelqu’un 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 2 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Le spectacle « Suivre Quelqu’un » pose la question du portrait au théâtre : Comment raconter, donner à voir et à entendre la singularité d’une personne, la révéler sans forcément l’expliquer ? Comment en faire la « monstration » ?.

The show « Suivre Quelqu?un » raises the question of portraiture in theater: how do you tell the story of a person?s singularity, revealing it without necessarily explaining it? How do you « show » it?

Suivre Quelqu?un » plantea la cuestión del retrato en el teatro: ¿cómo contar la historia, mostrar y escuchar la singularidad de una persona, revelándola sin explicarla necesariamente? ¿Cómo « mostrarlas »?

Das Stück « Suivre Quelqu?un » stellt die Frage nach dem Porträt im Theater: Wie kann man die Einzigartigkeit einer Person erzählen, sichtbar und hörbar machen, sie enthüllen, ohne sie unbedingt zu erklären? Wie kann man sie « vorführen »?

