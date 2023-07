Ciné-club allemand : « Duvarlar-Mauern-Walls » 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 20 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un documentaire sur les conséquences de la chute du Mur de Berlin pour les berlinois réalisé par Can Candan, 2000, en VOSTFR..

2023-09-20 18:30:00 fin : 2023-09-20 20:00:00. .

29 avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A documentary on the consequences for Berliners of the fall of the Berlin Wall, directed by Can Candan, 2000, in VOSTFR.

Documental sobre las consecuencias para los berlineses de la caída del Muro de Berlín, dirigido por Can Candan, 2000, en VOSTFR.

Ein Dokumentarfilm über die Folgen des Mauerfalls für die Berliner unter der Regie von Can Candan, 2000, in VOSTFR.

