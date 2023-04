Art’Buste – Exposition Ho Lui 29 Avenue Robert Schuman, 9 mai 2023, Aix-en-Provence.

L’exposition « Ho Lui », de l’artiste du même nom, vous invite à découvrir son univers, discret, mystérieux et poétique, à travers la présentation d’œuvres illustrant son procédé de création particulier..

2023-05-09 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-12 21:00:00. .

29 Avenue Robert Schuman Le Cube – 1er étage

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition « Ho Lui », of the artist of the same name, invites you to discover his universe, discreet, mysterious and poetic, through the presentation of works illustrating his particular creative process.

La exposición « Ho Lui », del artista del mismo nombre, invita a descubrir su mundo discreto, misterioso y poético a través de la presentación de obras que ilustran su particular proceso creativo.

Die Ausstellung « Ho Lui » des gleichnamigen Künstlers lädt Sie dazu ein, seine diskrete, mysteriöse und poetische Welt zu entdecken.

