Collecte de sang 29, Avenue Pasteur Salle des Fêtes Ganges, 13 janvier 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Plusieurs dates de collecte de sang sont prévues sur Ganges pour cette année 2023..

2023-01-13 fin : 2023-01-13 . .

29, Avenue Pasteur

Salle des Fêtes

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Several dates of blood collection are planned in Ganges for this year 2023.

Para este año 2023 están previstas varias colectas de sangre en Ganges.

Für das Jahr 2023 sind in Ganges mehrere Termine für Blutspendeaktionen geplant.

Mise à jour le 2023-07-05 par ADT34