PEÑA CHRISTIAN PAREJO – BAR LE PLAZA 29 Avenue Émile Claparède Béziers, 16 décembre 2023 19:00, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez assister à une interview face à face de Christian Parejo ainsi que des expositions et ventes de photos !

Egalement pour les membres, il vous sera possible de renouveller votre adhésion ou pour ceux qui souhaitent s’inscrire, de le faire sur place directement. S’en suivra ensuite un apéritif dînatoire..

29 Avenue Émile Claparède

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and enjoy a face-to-face interview with Christian Parejo, as well as photo exhibitions and sales!

Members will also be able to renew their membership, or register directly on site. An aperitif dinner will follow.

Venga a ver una entrevista cara a cara con Christian Parejo, así como exposiciones y ventas de fotografías

Los socios también podrán renovar su afiliación, o inscribirse directamente in situ. A continuación habrá una cena aperitivo.

Erleben Sie ein persönliches Interview mit Christian Parejo sowie Fotoausstellungen und -verkäufe!

Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre Mitgliedschaft zu verlängern oder sich direkt vor Ort anzumelden. Anschließend findet ein Aperitif statt.

