Au vint’age audenge : soirée whisky 29 Avenue du Vieux Bourg Audenge, 8 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Soirée Whisky le vendredi 8 décembre à 19h30.

Jérôme vous convie à un cours d’initiation sur le whisky.

Au programme : explications sur l’histoire de la boisson favorite du capitaine Haddock, véritable cours sur l’élaboration du whisky, description de la tourbe et des matières premières, mais aussi et bien sur des dégustations.

De l’Irlande au Japon les whiskys que nous vous proposeront seront vous étonner de part leur exotisme ou le savoir-faire qui se cache derrière.

Les connaissances de Jérôme (anciennement 5ème jeune meilleur caviste de France) permettront aux curieux avides de connaissances de repartir comblés en ayant appris quelque chose.

Nombres de places limitées (15 Pers), prix unique 20 €. Inscription obligatoire..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

29 Avenue du Vieux Bourg Au Vint’age

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Whisky evening on Friday December 8th at 7.30pm.

Jérôme invites you to a whisky initiation course.

On the program: explanations of the history of Captain Haddock?s favorite drink, a real course in whisky-making, descriptions of peat and raw materials, and of course tastings.

From Ireland to Japan, the whiskies on offer will amaze you with their exoticism and the know-how behind them.

Jérôme’s knowledge (formerly 5th youngest best caviste in France) will ensure that those who are curious and eager to learn will leave having learned something.

Limited number of places (15 Pers), single price 20? Registration required.

Velada del whisky el viernes 8 de diciembre a las 19.30 h.

Jérôme le invita a un curso de iniciación al whisky.

En el programa: explicaciones sobre la historia de la bebida favorita del capitán Haddock, un auténtico curso sobre la fabricación del whisky, una descripción de la turba y las materias primas y, por supuesto, degustaciones.

De Irlanda a Japón, los whiskies propuestos le sorprenderán por su exotismo y el saber hacer que hay detrás de ellos.

Los conocimientos de Jérôme (ex 5º mejor bodeguero más joven de Francia) harán que los curiosos y ávidos de saber se marchen habiendo aprendido algo.

Número limitado de plazas (15 Pers), precio único 20? Inscripción obligatoria.

Whisky-Abend am Freitag, den 8. Dezember um 19.30 Uhr.

Jérôme lädt Sie zu einem Einführungskurs über Whisky ein.

Auf dem Programm stehen Erklärungen zur Geschichte des Lieblingsgetränks von Kapitän Haddock, ein richtiger Kurs über die Herstellung von Whisky, eine Beschreibung des Torfs und der Rohstoffe, aber natürlich auch Verkostungen.

Von Irland bis Japan werden die Whiskys, die wir Ihnen anbieten, Sie mit ihrer Exotik und dem Know-how, das sich dahinter verbirgt, in Erstaunen versetzen.

Die Kenntnisse von Jérôme (ehemals 5. bester junger Kellermeister Frankreichs) ermöglichen es neugierigen und wissbegierigen Menschen, mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen und etwas zu lernen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen (15 Pers.), Einheitspreis 20 ? Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Coeur Bassin