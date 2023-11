Au vint’age audenge : soirée rhum 29 Avenue du Vieux Bourg Audenge, 24 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Soirée Rhum « Tous les chemins mènent au Rhum » le vendredi 24 novembre à 19h30.

Véritable cours sur le Rhum,l’historique, l’élaboration des Rhums, les matières premières, les classifications suivis d’une belle dégustation de toutes les influences: Martinique, Vénézuela, Trinidad and Tobago, Ile Maurice, Guadeloupe.Venez découvrir son histoire et ses styles:Le minéral et la fraicheur des Antilles Françaises,Les Tanins de L’Amérique Latine, l’ampleur et le gras des Caraîbes, la richesse du Vénézuela.

Réservation obligatoire. Participation : 20 €.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

29 Avenue du Vieux Bourg Au Vint’age

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soirée Rhum « Tous les chemins mènent au Rhum » on Friday November 24th at 7:30pm.

Come and discover the history and styles of rum: the minerality and freshness of the French West Indies, the tannins of Latin America, the fullness and fatness of the Caribbean, the richness of Venezuela.

Reservations required. Participation: 20 ?

Velada del ron « Todos los caminos llevan al ron », el viernes 24 de noviembre a las 19.30 horas.

Venga a descubrir la historia y los estilos del ron: la mineralidad y la frescura de las Antillas francesas, los taninos de América Latina, la plenitud y la grasa del Caribe, la riqueza de Venezuela.

Imprescindible reservar. Participación: 20 ?

Rum-Abend « Tous chemins mènent au Rhum » am Freitag, den 24. November um 19:30 Uhr.

Ein echter Kurs über Rum, die Geschichte, die Herstellung von Rum, die Rohstoffe, die Klassifizierungen, gefolgt von einer Kostprobe aller Einflüsse: Martinique, Venezuela, Trinidad und Tobago, Mauritius, Guadeloupe.Entdecken Sie seine Geschichte und seine Stile: Die Mineralität und Frische der Französischen Antillen, die Tannine Lateinamerikas, die Fülle und das Fett der Karibik, der Reichtum Venezuelas.

Eine Reservierung ist erforderlich. Teilnahme: 20 ?

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Coeur Bassin