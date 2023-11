Animation oenologie 29 Avenue du Vieux Bourg Audenge, 10 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Réel cours de dégustation !!!

Un cours qui permet de d’apprendre les étapes de dégustations (visuel, olfactif et gustatif), d’apprendre à déguster, et d’apprendre le vocabulaire du Vin, et les techniques de dégustation.

« Convivialité, complicité et échange sont les maitres mots de cette animation œnologique »

Vous découvrirez lors de cette dégustation festive, une fabuleuse harmonie des gouts et des

saveurs.

Découvrez les spécificités du cépage de Bordeaux, du terroir, du Millésime, et du producteur.

Le parcours sensoriel : partez à la découverte des différents crus proposés grâce a vos 5 sens,

qui seront mis à contributions, apprentissage des 4 saveurs élémentaires.

Réservation obligatoire.

Participation : 20 €.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

29 Avenue du Vieux Bourg Au Vin’tage

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Real tasting course !!!

A course that allows you to learn the stages of tasting (visual, olfactory and gustatory), to learn to taste, and to learn the vocabulary of wine, and the techniques of tasting.

« Conviviality, complicity and exchange are the key words of this ?nological animation

You will discover during this festive tasting, a fabulous harmony of tastes and

flavors.

Discover the specificities of the Bordeaux grape variety, the terroir, the vintage and the producer.

The sensory course: discover the different wines offered thanks to your 5 senses,

which will be put to contribution, learning the 4 basic flavors.

Reservation required.

Participation : 20 ?

¡¡¡Verdadero curso de cata de vinos!!!

Un curso que permite aprender las etapas de la cata (visual, olfativa y gustativa), aprender a catar, y aprender el vocabulario del vino, y las técnicas de cata.

« Convivialidad », « complicidad » e « intercambio » son las palabras clave de esta animación ?nológica

Durante esta cata festiva, descubrirá una fabulosa armonía de gustos y sabores

sabores.

Descubra las especificidades de la cepa bordelesa, el terruño, la añada y el productor.

El curso sensorial: descubra los diferentes vinos propuestos gracias a sus 5 sentidos,

que se pondrán a contribución, aprendiendo los 4 sabores básicos.

Reserva obligatoria.

Participación: 20 ?

Echter Verkostungskurs!!!

Ein Kurs, der es ermöglicht, die Etappen der Weinprobe (visuell, olfaktorisch und geschmacklich) zu erlernen, zu verkosten und das Vokabular des Weins sowie die Verkostungstechniken zu erlernen.

« Geselligkeit, Komplizenschaft und Austausch sind die Schlüsselbegriffe dieser ökologischen Animation »

Bei dieser festlichen Weinprobe werden Sie eine fabelhafte Harmonie der Geschmäcker und Aromen entdecken

geschmackserlebnissen.

Entdecken Sie die Besonderheiten der Bordeaux-Rebsorte, des Terroirs, des Jahrgangs und des Produzenten.

Der sensorische Parcours: Entdecken Sie die verschiedenen angebotenen Weine mithilfe Ihrer fünf Sinne,

sie lernen die vier Grundgeschmacksrichtungen kennen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Teilnahme: 20 ?

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Coeur Bassin