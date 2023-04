ISABELLE PARSY – LA BELLE MÈRE 29 Avenue du Théâtre, 19 mai 2023, Narbonne.

Une belle mère comme on ne voudrait jamais en avoir, une forme de Tatie Danielle des temps modernes qui va faire de la vie de sa future belle fille un enfer !!

Egoïste, lâche, pratiquant le chantage sans mesure elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique, le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive …

Vous avez du mal avec votre belle-mère et bien après ça vous allez l’adorer !.

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

29 Avenue du Théâtre

Narbonne 11100 Aude Occitanie



A beautiful mother as one would never want to have, a form of Auntie Danielle of modern times who will make the life of her future daughter-in-law a hell !

Selfish, cowardly, practicing blackmail without measure she will stop at nothing to keep her only son by her side, the umbilical cord is not cut for this more than possessive mother ?

You have a hard time with your mother-in-law and after this you will love her!

Una suegra como la que nunca querrías tener, una especie de tía Danielle moderna que va a convertir la vida de su futura nuera en un infierno

Egoísta, cobarde, practicando el chantaje sin medida, no se detendrá ante nada para mantener a su único hijo a su lado, el cordón umbilical no se ha cortado para esta madre más que posesiva… »

Lo pasas mal con tu suegra y después de esto ¡la amarás!

Eine Schwiegermutter, wie man sie nie haben möchte, eine Art moderne Tante Danielle, die das Leben ihrer zukünftigen Schwiegertochter zur Hölle machen wird!

Sie ist egoistisch, feige, erpresserisch und wird vor nichts zurückschrecken, um ihren einzigen Sohn an ihrer Seite zu halten. Die Nabelschnur ist für diese mehr als besitzergreifende Mutter nicht durchtrennt

Sie haben Schwierigkeiten mit Ihrer Stiefmutter, aber danach werden Sie sie lieben!

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11