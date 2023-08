A la rentrée c’est CLASSE ! – Festival 29 avenue du 8 mai 1945 Oradour-sur-Vayres, 8 septembre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Festival de cirque, musique et théâtre pour toute la famille, organisé par Cirque Super, au parking de la Voie Verte à Oradour sur Vayres. Au programme : Apéro concert, spectacles, cabaret cirque, jeux forains artisanaux, clownerie jonglée… des moments culturels et joyeux à partager en famille pour se détendre après la rentrée, c’est classe! ;) Programme en téléchargement ci-contre.

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . EUR.

29 avenue du 8 mai 1945 Parking de la Voie Verte

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Circus, music and theater festival for the whole family, organized by Cirque Super, at the Voie Verte parking lot in Oradour sur Vayres. On the program: Aperitif concert, shows, circus cabaret, artisanal fairground games, juggling clownery… cultural and joyful moments to share with the whole family to relax after the start of the school year, in style ;) Program download opposite

Festival de circo, música y teatro para toda la familia, organizado por Cirque Super, en el aparcamiento Voie Verte de Oradour sur Vayres. En el programa: Apéro concert, espectáculos, cabaret circense, juegos tradicionales de feria, malabares y clown… momentos culturales y alegres para compartir con toda la familia y relajarse tras el inicio del nuevo curso escolar, eso es clase ;) Programa descargar al lado

Zirkus-, Musik- und Theaterfestival für die ganze Familie, organisiert von Cirque Super, auf dem Parkplatz der Voie Verte in Oradour sur Vayres. Auf dem Programm stehen: Aperitifkonzerte, Aufführungen, Zirkuskabarett, handwerkliche Schaustellerspiele, Jonglage-Clownerie… kulturelle und fröhliche Momente, die man mit der Familie teilen kann, um sich nach dem Schulanfang zu entspannen, das ist Klasse ;) Programm zum Herunterladen nebenstehend

Mise à jour le 2023-08-23 par SPL Terres de Limousin