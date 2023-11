Marché de Noël 29 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse, 18 novembre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Chorale des résidents, animation musicale, jeux en bois XXL. Buvette et restauration rapide sur place. Organisé par l’Amicale du personnel et l’association des résidents..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

29 avenue du 8 Mai 1945 EHPAD de Lapalisse

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Residents choir, music entertainment, XXL wooden games. Refreshment stall and snacking on site.

Coro de residentes, animación musical, juegos de madera XXL. Bar y comida rápida in situ. Organizado por la Asociación del Personal y la Asociación de Residentes.

Chor der Bewohner, musikalische Unterhaltung, XXL-Holzspiele. Erfrischungsgetränke und Schnellimbiss vor Ort. Organisiert von der Amicale du personnel und der Association des résidents.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du pays de Lapalisse