Vide-grenier Art’R de la Récup 29 avenue des Forges Tarbes, 11 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Entrez dans le Tiers-lieu des Forges et venez participez aux animations dans la convivialité, l’échange et le partage !

Bienvenue dans l’Atelier des Créateurs, l’Association du Commerce Equitable, son vide-grenier permanent et la buvette avec nos plats « maison »..

2023-12-11 07:00:00 fin : 2023-12-11 18:00:00. EUR.

29 avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Enter the Tiers-lieu des Forges and join in the fun!

Welcome to the Atelier des Créateurs, the Association du Commerce Equitable, its permanent garage sale and the refreshment bar with our « home-made » dishes.

Venga a divertirse a Tiers-lieu des Forges

Bienvenido al Taller de Creadores, a la Asociación de Comercio Justo, a su venta de garaje permanente y al bar de refrescos con nuestros platos caseros.

Treten Sie in den « Tiers-lieu des Forges » ein und nehmen Sie an den Animationen in geselliger Runde, im Austausch und beim Teilen teil!

Willkommen im Atelier des Créateurs, der Association du Commerce Equitable, seinem ständigen Flohmarkt und dem Getränkestand mit unseren « hausgemachten » Gerichten.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT de Tarbes|CDT65