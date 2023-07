Vide-grenier du Tiers-Lieu des Forges 29 avenue des Forges Tarbes, 13 août 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Vide-grenier organisé par Sébastien le Brocanteur.

Participation de l’association Art’R de la récup avec son vide-grenier permanent, livres, friperie, objets ménagers, déco, etc…

Exposition des Créateurs, Association Commerce Equitable, Buvette..

2023-08-13 07:00:00 fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

29 avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale organized by Sébastien le Brocanteur.

Participation of the Art’R de la récup association with its permanent garage sale, books, second-hand goods, household items, decorations, etc…

Designers’ exhibition, Fair Trade Association, refreshment bar.

Venta de garaje organizada por Sébastien le Brocanteur.

Participación de la asociación Art’R de la récup con su venta permanente de garaje, libros, artículos de segunda mano, objetos domésticos, decoración, etc.

Exposición de diseñadores, Asociación de Comercio Justo, bar de refrescos.

Flohmarkt, organisiert von Sébastien le Brocanteur.

Teilnahme des Vereins Art’R de la récup mit seinem permanenten Flohmarkt, Büchern, Secondhand-Artikeln, Haushaltsgegenständen, Dekoartikeln, usw…

Ausstellung von Kunsthandwerkern, Association Commerce Equitable, Getränkestand.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT de Tarbes|CDT65