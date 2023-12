Spectacle solo, « Revenantes, entre manigances et sorcellerie » 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 Marquant la journée internationale du droit des femmes, ce seule-en-scène de Prunelle Giordano dessine la figure de la sorcière, à travers trois femmes revenues d’entre les morts pour nous raconter les procès qui ont eu lieu en 1609 au Pays Basque. En s’emparant en filigrane de la question des persécutions passées, « Revenantes » éclaire également les féminicides actuelles. Une œuvre d’après le livre » Sorcellerie, manigances et sarabande » de Claude Labat, spécialiste de la mythologie basque.

Réservation à la mairie ou sur place, une heure avant le début du spectacle.

29 avenue de la Basse-Navarre Salle La Perle

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

