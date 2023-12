Concert Otxalde 29, avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube, 16 février 2024, Saint-Pierre-d'Irube.

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Entre folk et traditions, le groupe Otxalde honore la musique basque. Compositions originales, reprises et hommages, notamment à Manex Pagola, se mêleront pour une soirée envoûtante et vitaminée.

Billetterie à la mairie, ou sur place, une heure avant le début du concert..

29, avenue de la Basse-Navarre Salle La Perle

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



