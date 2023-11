Match d’improvisation théâtrale 29 Avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube, 27 janvier 2024, Saint-Pierre-d'Irube.

Saint-Pierre-d’Irube,Pyrénées-Atlantiques

La nouvelle année commencera tambour battant avec un match d’impro entre deux troupes de théâtre d’improvisation dont la Malice, une compagnie bayonnaise, ponctué de Bertsularis aux accents inattendus.

De la haute voltige humoristique et à la clé pour les plus créatifs, une belle victoire symbolique. Humour, énergie et un grain de folie sont les ingrédients de cette soirée.

Vente des places à la mairie, ou sur place, une heure avant le début du spectacle..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

29 Avenue de la Basse Navarre La Perle

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The New Year gets off to a flying start with an improv match between two improv theater troupes, including La Malice, a Bayonne-based company, punctuated by Bertsularis with unexpected accents.

It was a humorous high-wire act, with a symbolic victory for the most creative. Humor, energy and a touch of madness are the ingredients of this evening.

Tickets on sale at the town hall, or on site, one hour before the start of the show.

El Año Nuevo arranca con un partido de improvisación entre dos compañías de teatro de improvisación, entre ellas La Malice, una compañía de Bayona, puntuada por Bertsularis con acentos inesperados.

Fue un acto de humor en la cuerda floja y, para los más creativos, una victoria simbólica. Humor, energía y un toque de locura son los ingredientes de esta velada.

Venta de entradas en el Ayuntamiento, o in situ, una hora antes del comienzo del espectáculo.

Das neue Jahr beginnt mit einem Improvisationsspiel zwischen zwei Improvisationstheatergruppen, darunter La Malice, eine Gruppe aus Bayonne, das von Bertsularis mit unerwarteten Akzenten begleitet wird.

Humoristische Höchstleistungen und ein symbolischer Sieg für die kreativsten Köpfe. Humor, Energie und ein Körnchen Verrücktheit sind die Zutaten dieses Abends.

Kartenverkauf im Rathaus oder vor Ort, eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque