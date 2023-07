Concert avec le Choeur d’hommes Bestela 29 avenue de la Basse Navarre Saint-Pierre-d’Irube, 22 juillet 2023, Saint-Pierre-d'Irube.

Saint-Pierre-d’Irube,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister au concert du chœur d’hommes Bestela , choeur dirigé par Sophie Larrandaburu. Ce concert permettra de financer la rencontre entre le choeur Basque et le choeur de Sartène qui aura lieu en octobre 2023. Durant cette soirée Bestela chantera en alternance avec Elena et Julie.

Ce moment sera suivi d’une soirée talo ainsi que d’une buvette..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 22:30:00. EUR.

29 avenue de la Basse Navarre Salle La perle

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a concert by the Bestela men’s choir, directed by Sophie Larrandaburu. This concert will help finance the meeting between the Basque choir and the Sartène choir in October 2023. During the evening, Bestela will sing alternately with Elena and Julie.

The concert will be followed by a talo evening and a refreshment bar.

Ven a disfrutar de un concierto del coro masculino Bestela, dirigido por Sophie Larrandaburu. Este concierto contribuirá a financiar el encuentro entre el coro vasco y el coro de Sartène, que tendrá lugar en octubre de 2023. Durante la velada, Bestela cantará alternativamente con Elena y Julie.

El concierto irá seguido de una velada talo y un bar de refrescos.

Besuchen Sie das Konzert des Männerchors Bestela , der von Sophie Larrandaburu geleitet wird. Dieses Konzert dient der Finanzierung des Treffens zwischen dem baskischen Chor und dem Chor aus Sartène, das im Oktober 2023 stattfinden wird. Während dieses Abends wird Bestela abwechselnd mit Elena und Julie singen.

Anschließend gibt es einen Talo-Abend und einen Imbiss.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque