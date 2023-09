SALON DU LIVRE 29 avenue Collège Florange, 22 octobre 2023, Florange.

Florange,Moselle

La ville de Florange organise son 2e Salon du Livre. Le thème choisi : « En quête d’énigmes et d’aventures !« . Plus de 50 auteurs seront présents en dédicace. Il y en aura pour tous les publics !

Programme :

– Concours de nouvelles

– Chasses au trésor

– Jeux de société

– Espace Game

– Ateliers créatifs

– Pêche aux livres

– Contes et lectures

– Exposition photo

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. 0 EUR.

29 avenue Collège COSEC du Haut-Kême

Florange 57190 Moselle Grand Est



The town of Florange is organizing its 2nd Salon du Livre. The chosen theme: « En quête d?énigmes et d?aventures! Over 50 authors will be on hand to sign books. Something for everyone!

Program :

– Short story competition

– Treasure hunts

– Board games

– Game area

– Creative workshops

– Book fishing

– Storytelling and readings

– Photo exhibition

Refreshments and food on site.

La ciudad de Florange organiza su 2º Salón del Libro. El tema elegido: « ¡En busca de enigmas y aventuras! Más de 50 autores estarán presentes para firmar libros. Habrá para todos los gustos

Programa :

– Concurso de relatos cortos

– Búsqueda del tesoro

– Juegos de mesa

– Zona de juegos

– Talleres creativos

– Pesca de libros

– Cuentacuentos y lecturas

– Exposición fotográfica

Refrescos y comida in situ.

Die Stadt Florange organisiert ihre zweite Buchmesse. Das Thema lautet: « Auf der Suche nach Rätseln und Abenteuern ». Mehr als 50 Autoren werden anwesend sein, um ihre Bücher zu signieren. Es wird für jedes Publikum etwas dabei sein!

Programm :

– Kurzgeschichtenwettbewerb

– Schatzsuchen

– Gesellschaftsspiele

– Game-Bereich

– Kreative Workshops

– Angeln nach Büchern

– Märchen und Lesungen

– Fotoausstellung

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME