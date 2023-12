THÉ DANSANT – PALAIS DES CONGRÈS 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault THÉ DANSANT – PALAIS DES CONGRÈS 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers, 21 janvier 2024, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 19:00:00 Le C.C.A.S propose une soirée « thé dansant » pour les seniors en compagnie de l’orchestre Duo Melody’s..

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Catégories d'Évènement: Béziers, Hérault
Code postal 34500
Lieu 29 Avenue Camille Saint-Saëns
Adresse 29 Avenue Camille Saint-Saëns
Ville Béziers
Departement Hérault

