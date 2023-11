SALON TALENTS DE FEMMES – BÉZIERS 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers, 18 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Soroptimist International de Béziers vous présente le 5ème salon de « Talents de Femmes » avec la présence de différentes créatrices. Venez découvrir leur art, vous n’en serez pas déçu !.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Soroptimist International de Béziers presents the 5th « Talents de Femmes » show, with the presence of a number of female designers. Come and discover their art, you won’t be disappointed!

Soroptimist International Béziers presenta el 5º salón « Talents de Femmes », en el que participan varias mujeres diseñadoras. Venga a descubrir su arte, ¡no le decepcionará!

Soroptimist International in Béziers präsentiert Ihnen den 5. Salon von « Talents de Femmes » mit der Anwesenheit verschiedener Designerinnen. Kommen Sie und entdecken Sie ihre Kunst, Sie werden nicht enttäuscht sein!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE