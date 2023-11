RENCONTRES DE L’EMPLOI 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers, 14 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez à la rencontre de professionnels pour décrocher votre prochain emploi! Entrée libre..

2023-11-14 09:00:00 fin : 2023-11-14 12:30:00. .

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and meet professionals to help you land your next job! Free admission.

Venga a conocer a profesionales que le ayudarán a conseguir su próximo empleo La entrada es gratuita.

Treffen Sie sich mit Fachleuten, um Ihren nächsten Job zu finden! Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE