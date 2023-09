THÉ DANSANT 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers, 8 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’orchestre Damsel Diaman vous attend pour un thé dansant! Renseignements par téléphone..

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Damsel Diaman orchestra awaits you for a tea dance! Information by phone.

La orquesta Damsel Diaman te espera para bailar el té Información por teléfono.

Das Orchester Damsel Diaman erwartet Sie zu einem Tanztee! Telefonische Anfragen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE