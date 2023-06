Rencontre A portée de main avec Marion Leyssene 29 Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval, 24 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Echanges et démonstrations avec Marion Leyssene, artisane céramiste. Vivez des instants magiques et uniques… à portée de main ! Rendez-vous sur place..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

29 Avenue Bonneval Pacha

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discussions and demonstrations with ceramist Marion Leyssene. Experience magical, unique moments… right at your fingertips! See you on site.

Debates y demostraciones con Marion Leyssene, artista de la cerámica. Viva momentos mágicos y únicos… ¡al alcance de su mano! Nos vemos in situ.

Austausch und Vorführungen mit Marion Leyssene, Kunsthandwerkerin und Keramikerin. Erleben Sie magische und einzigartige Momente… zum Greifen nah! Treffpunkt vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays de Saint-Yrieix