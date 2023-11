Soirée événementielle Omnibus 29 avenue Bertrand Barère Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Soirée événementielle Omnibus 29 avenue Bertrand Barère Tarbes, 16 décembre 2023, Tarbes. Tarbes,Hautes-Pyrénées Happenings musicaux – OK Fiesta + Hébého + Tette chèvre + surprises

Défilé performance – Parcours balisé by Eugène

Strictly Vinyls Crazy Mix Party Buvette

Buffet auberge espagnole.

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

29 avenue Bertrand Barère TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Musical Happenings – OK Fiesta + Hébého + Tette chèvre + surprises

Strictly Vinyls Crazy Mix Party Refreshment bar

Spanish buffet Acontecimientos musicales – OK Fiesta + Hébého + Tette chèvre + sorpresas

Desfile de moda – Waymarked route by Eugène

Fiesta Strictly Vinyls Crazy Mix Bar de refrescos

Buffet español Musikalische Happenings – OK Fiesta + Hébého + Tette chèvre + Überraschungen

Parade-Performance – Markierte Strecke by Eugène

Mise à jour le 2023-11-10 par OT de Tarbes|CDT65 Détails Catégories d'Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu 29 avenue Bertrand Barère Adresse 29 avenue Bertrand Barère TARBES au Laboratoire Omnibus Ville Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

