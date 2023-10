Exposition « Tellement vrai » 29 avenue Bertrand Barère Tarbes, 17 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Omnibus clôture l’année 2023 avec une exposition collective de peintures et dessins, rassemblant quatre artistes peintres et dessinateurs qui illustrent leur quotidien : Julien Chelles, Mélanie Maura, Jessica Ruiz et Trois francs.

La plupart travaille d’après des photographies, souvent prises par eux-mêmes. Portraits de famille, des enfants et des amis, typologies d’objets domestiques, natures mortes, scènes d’intérieur, moments ordinaires ou images de vacances sont ainsi les sujets d’œuvres aux expressions diverses, ludiques et colorées, de l’huile sur toile au dessin au feutre sur papier.

Tout est vrai et pourtant… « Ceci n’est pas une pipe », n’est-ce pas ?

L’exposition Tellement vrai interroge cette lisière entre le réel et la fiction, entre la sphère intime et l’expression artistique, entre le document et la peinture.

> Exposition à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h.

2023-11-17 fin : 2023-12-16 . EUR.

29 avenue Bertrand Barère TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Omnibus closes 2023 with a group exhibition of paintings and drawings, featuring four artists who illustrate their daily lives: Julien Chelles, Mélanie Maura, Jessica Ruiz and Trois francs.

Most of them work from photographs, often taken by themselves. Portraits of family, children and friends, typologies of domestic objects, still lifes, interior scenes, ordinary moments or vacation images are the subjects of works with diverse, playful and colorful expressions, from oil on canvas to felt-tip drawings on paper.

Everything is true, and yet? « This is not a pipe, is it?

The Tellement vrai exhibition explores the boundary between reality and fiction, between intimacy and artistic expression, between document and painting.

> Exhibition open Wednesday to Saturday, 3pm to 7pm

Omnibus cierra 2023 con una exposición colectiva de pinturas y dibujos que reúne a cuatro artistas que ilustran su vida cotidiana: Julien Chelles, Mélanie Maura, Jessica Ruiz y Trois francs.

La mayoría de ellos trabajan a partir de fotografías, a menudo tomadas por ellos mismos. Retratos de familia, niños y amigos, tipologías de objetos domésticos, naturalezas muertas, escenas de interior, momentos ordinarios o imágenes de vacaciones son los temas de obras con expresiones diversas, lúdicas y coloristas, desde óleos sobre lienzo hasta dibujos a rotulador sobre papel.

Todo es verdad, y sin embargo.. « esto no es una pipa, ¿verdad?

La exposición Tellement vrai explora la frontera entre realidad y ficción, entre lo íntimo y lo artístico, entre documento y pintura.

> Exposición abierta de miércoles a sábado, de 15:00 a 19:00 horas

Omnibus schließt das Jahr 2023 mit einer Gruppenausstellung von Gemälden und Zeichnungen ab, in der vier Maler und Zeichner zusammenkommen, die ihren Alltag illustrieren: Julien Chelles, Mélanie Maura, Jessica Ruiz und Trois francs.

Die meisten von ihnen arbeiten nach Fotografien, die sie oft selbst aufgenommen haben. Porträts von Familie, Kindern und Freunden, Typologien von Haushaltsgegenständen, Stillleben, Interieurszenen, gewöhnlichen Momenten oder Urlaubsbildern sind die Themen der Werke, die in Öl auf Leinwand oder Filzstiftzeichnungen auf Papier gemalt werden und verschiedene, spielerische und farbenfrohe Ausdrucksformen aufweisen.

Alles ist wahr und doch? « Dies ist keine Pfeife », oder?

Die Ausstellung Tellement vrai stellt diese Grenze zwischen Realität und Fiktion, zwischen Intimsphäre und künstlerischem Ausdruck, zwischen Dokument und Gemälde in Frage.

> Die Ausstellung ist mittwochs bis samstags von 15 bis 19 Uhr zu sehen

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Tarbes|CDT65