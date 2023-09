Lecture « Georges Sand est née à Lourdes » par Rosemonde Cathala 29 avenue Bertrand Barère Tarbes, 16 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Omnibus s’associe aux Journées du Matrimoine dans les Hautes-Pyrénées en accueillant une lecture de la comédienne et metteuse en scène, Rosemonde Cathala – Cie de la Rose.

Elle partage l’un de ses articles publié en 2013, consacré au premier roman méconnu de Georges Sand : « Rose et Blanche ».

Elle y décrypte la « transition » d’Aurore Dupin vers Georges Sand, auteure. On y découvre notamment un incroyable coup de foudre pour les Pyrénées qui n’est pas sans rapport avec son identité d’artiste..

2023-09-16 17:30:00 fin : 2023-09-16 . .

29 avenue Bertrand Barère TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Omnibus is joining forces with the Journées du Matrimoine in the Hautes-Pyrénées to host a reading by actress and director Rosemonde Cathala – Cie de la Rose.

She shares one of her articles published in 2013, devoted to Georges Sand’s little-known first novel: « Rose et Blanche ».

In it, she deciphers the « transition » from Aurore Dupin to Georges Sand, author. In particular, it reveals her incredible love affair with the Pyrenees, which is not unrelated to her identity as an artist.

Omnibus se une a las Journées du Matrimoine en los Altos Pirineos para acoger una lectura de la actriz y directora Rosemonde Cathala – Cie de la Rose.

Compartió uno de sus artículos publicados en 2013, dedicado a la primera novela poco conocida de Georges Sand: « Rose et Blanche ».

En él, descifra la « transición » de Aurore Dupin al autor Georges Sand. En particular, revela su increíble idilio con los Pirineos, que no es ajeno a su identidad de artista.

Omnibus beteiligt sich an den Tagen des Kulturerbes in den Hautes-Pyrénées mit einer Lesung der Schauspielerin und Regisseurin Rosemonde Cathala – Cie de la Rose.

Sie teilt einen ihrer 2013 veröffentlichten Artikel, der dem ersten verkannten Roman von Georges Sand gewidmet ist: « Rose et Blanche ».

Darin entschlüsselt sie den « Übergang » von Aurore Dupin zu Georges Sand als Schriftstellerin. Man entdeckt insbesondere eine unglaubliche Liebe auf den ersten Blick für die Pyrenäen, die nicht ohne Zusammenhang mit ihrer Identität als Künstlerin steht.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT de Tarbes|CDT65