Café gascon 29 av. G Clémenceau Dax, 18 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Rencontre avec Félip Biu autour du « Langage sifflé des bergers »

Felip Biu, universitaire gascon et auteur de nouvelles, présentera le langage sifflé des bergers béarnais (les shiulaires) qui communiquaient ainsi de vallée à vallée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

29 av. G Clémenceau Restaurant San Pietro

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Felip Biu on « The whistled language of shepherds

Felip Biu, Gascon academic and author of short stories, will present the whistled language of the Béarn shepherds (the shiulaires) who communicated in this way from valley to valley.

Encuentro con Félip Biu sobre « El lenguaje silbado de los pastores

Félip Biu, profesor universitario gascón y autor de cuentos, hablará sobre el lenguaje silbado de los pastores del Béarn (los shiulaires), que se comunicaban de este modo de valle a valle.

Treffen mit Felip Biu über die « Pfeifsprache der Hirten »

Felip Biu, ein gaskognischer Akademiker und Autor von Kurzgeschichten, wird die Pfeifsprache der bearnaischen Hirten (shiulaires) vorstellen, die sich auf diese Weise von Tal zu Tal verständigten.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Grand Dax