Ô Panier Nestois fête ses 5 ans ! 29 av. des sports Saint-Laurent-de-Neste, 23 septembre 2023

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Fêtez la 5ème année du magasin de producteurs Ô Paniers Nestois !

À cette occasion, Laëtitia, Régis et Ethann vous invitent…à la ferme !

Au programme :

• Visite de la ferme,

• apéritif de bienvenue,

• repas composé de produits de la propriété – 10€ / personne.

• stands de producteurs locaux,

• jeux pour enfants.

Pensez à réserver votre repas !.

29 av. des sports SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Celebrate the 5th year of the Ô Paniers Nestois farm store!

For the occasion, Laëtitia, Régis and Ethann invite you…to the farm!

On the program:

? Tour of the farm,

? welcome aperitif,

? meal with products from the farm – 10? / person.

? local producers’ stands,

? games for children.

Don’t forget to book your meal!

¡Celebre el 5º aniversario de la granja-tienda Ô Paniers Nestois!

Para celebrarlo, Laëtitia, Régis y Ethann le invitan… ¡a la granja!

En el programa:

? Visita a la granja,

? copa de bienvenida,

? comida con productos de la granja – 10? / persona.

? puestos de productores locales,

? juegos para niños.

¡No olvide reservar su comida!

Feiern Sie das 5. Jahr des Bauernladens Ô Paniers Nestois!

Zu diesem Anlass laden Laëtitia, Régis und Ethann Sie…auf den Bauernhof ein!

Auf dem Programm stehen:

? Besichtigung des Bauernhofs,

? Aperitif zur Begrüßung,

? Essen mit Produkten des Guts – 10? / Person.

? Stände von lokalen Produzenten,

? Spiele für Kinder.

Denken Sie daran, Ihr Essen zu reservieren!

