« Le Noël Magique des Orangers » au Château Gaillard 29 Allée du Pont-Moulin Amboise, 2 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

« Le Noël Magique des Orangers » au Château Gaillard, du 2 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Un château entièrement décoré, avec sa grande table de Réveillon, ses illuminations. Conte de Noël, Grand Chasse de Noël et Ateliers Traditionnels..

2023-12-02 fin : 2024-01-07 . .

29 Allée du Pont-Moulin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Le Noël Magique des Orangers » at Château Gaillard, from December 2, 2023 to January 7, 2024. A fully-decorated château, with its large Réveillon table and illuminations. Christmas Storytelling, Christmas Hunt and Traditional Workshops.

« La Navidad mágica de los naranjos » en el Château Gaillard, del 2 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024. Un castillo totalmente decorado, con su gran mesa de Navidad e iluminaciones. Cuentacuentos navideños, caza de Navidad y talleres tradicionales.

« Le Noël Magique des Orangers » im Château Gaillard, vom 2. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024. Ein vollständig geschmücktes Schloss mit einem großen Tisch für den Heiligen Abend und Beleuchtung. Weihnachtsmärchen, große Weihnachtsjagd und traditionelle Workshops.

