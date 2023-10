Halloween à Château Gaillard 29 Allée du Pont-Moulin Amboise, 21 octobre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Du 21 Octobre au 6 Novembre 2023, venez frissonner avec les animations d’Halloween à Château Gaillard:

Visite du chevalier templier Thibaud le Terrible, grande chasse aux fantômes et atelier de création de gentils monstres (sur réservation, à partir de 4 ans)..

29 Allée du Pont-Moulin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



From October 21 to November 6, 2023, come and shiver with Halloween entertainment at Château Gaillard:

Visit of the Templar knight Thibaud le Terrible, ghost hunt and workshop to create friendly monsters (on reservation, from 4 years old).

Del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2023, venga a disfrutar de la emoción de Halloween en el Château Gaillard:

Visite al caballero templario Thibaud le Terrible, salga a la caza de fantasmas y participe en un taller de creación de monstruos simpáticos (reserva obligatoria, a partir de 4 años).

Vom 21. Oktober bis zum 6. November 2023 können Sie sich bei den Halloween-Veranstaltungen in Château Gaillard einen Schauer über den Rücken jagen lassen:

Besuch des Templerritters Thibaud le Terrible, große Geisterjagd und Workshop zur Herstellung freundlicher Monster (Reservierung erforderlich, ab 4 Jahren).

Mise à jour le 2023-10-14 par OFFICE AMBOISE